“Це може тривати десятиліттями”: Берлінська озвучила стратегію примушення Росії до миру

Українському суспільству потрібно готуватися до тривалої війни з Росією, а для для стримування російської агресії потрібно максимально переносити війну на територію РФ та створити “санітарну зону”.

Таку думку висловила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Новини.LIVE.

За її словами, стратегія примушування держави-агресорки до миру найперше повинна включати в себе максимальне перенесення війни на територію Росії.

“Ми повинні вибивати їхні командні пункти, логістику, склади, всю цю військову машину, яка працює на фронт у тилу — на відстані 200-500 км, на заводах, на підприємствах, на полігонах підготовкою особового складу. Нам треба це все вибивати на території Росії і переносити війну на територію Росії. Це ліквідація спроможності Росії до агресії”, - наголосила Марія Берлінська.

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Експертка запевняє, що Україна має для цього достатні спроможності, які були продемонстровані на прикладі російського Чорноморського флоту.

“До фронту має доходити максимум 10 відсотків тих спроможностей, які Росія продукує цієї машиною війни. При правильному управлінському підході далекобійними дронами, діп-страйками, певними заходами в Чорному морі, певними диверсіями всередині Росії це можна і потрібно робити”, - переконує вона.

По-друге, вважає Марія Берлінська, потрібно створити на лінії фронту так звану “сіру зону розмежування”, яка матиме 20-30 км і яка буде з нашого боку максимально роботизованою і украпленою за допомогою мінних полів.

“На якийсь час територія, яка вже окупована, буде під контролем Росії, але ми зробимо зону, де вони вже не зможуть просуватися далі. І таким чином можна зберегти життя людей”, - наголосила вона.

І нарешті Марія Берлінська закликає максимально мілітаризувати українське суспільство.

“Ми маємо розуміти, що війна - це надовго. Це може тривати десятиліттями, до зміни військово-політичного керівництва Росії на те, яке буде розуміти, що це для них катастрофа”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, війна восени 2024 року буде складною. Україна зіткнеться із важкими викликами як на фронті, так і у суспільстві.

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