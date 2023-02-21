"Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій": Байден закликав підтримувати Україну

Президент США наголосив, що Росія відповідальна за цю війну: це військові злочини проти людяності, які і далі продовжуються з боку РФ.

Захист свободи – це не те, що можна зробити за день або за тиждень. Це - тривалий процес. І Україна і дали бореться проти цієї довготривалої війни. Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій.

Про це президент США Джо Байден сказав під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.

Тому Байден закликав партнерів підтримувати Україну.

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"Я хотів би привітати усіх, хто підтримує Україну по всій Європі. Будь ласка, робіть це далі. Польський бізнес, громадянське суспільство, а також перша леді республіки Польща також показували і допомагали українцям…Я хотів би всім подякувати. Ми всі тут партнери", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що РФ відповідальна за цю війну: "Це військові злочини проти людяності, які і далі продовжуються з боку Росії".

Байден зазначив, що партнери можуть пишатися тим, що робили протягом минулого року, але треба бути чесними: захист свободи – це не те, що можна зробити за день або за тиждень.

"Це дуже тривалий процес. І Україна і дали бореться проти цієї довготривалої навали війни. Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій. Наші партнери, наші союзники, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у їхній боротьбі за свою незалежність", - резюмував президент США.

Нагадаємо, Байден у Варшаві зробив важливу заяву щодо НАТО та Росії.