"Це може викликати шок": військовий експерт розповів, на що чекати від Путіна 9 травня

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що кремлівський диктатор Путін навряд оголосить 9 травня про початок в Росії загальної мобілізації.
За його словами, загальний мобілізаційний ресурс в РФ складає близько 17-18 мільйонів осіб.
Про це Жданов розповів в ефірі "Радіо НВ".
"Куди вони їх призвуть? Де вони візьмуть стільки зброї? Тому я думаю, що мобілізація навряд чи буде оголошена.
Частина суспільства РФ сподівається, що Путін на 9 травня оголосить якісь добрі новини, зокрема і щодо закінчення "спеціальної воєнної операції в Україні". А ми кажемо, що він оголосить мобілізацію. Це може викликати шок і неадекватну реакцію з боку російського суспільства", - вважає Жданов.
При цьому експерт допустив оголошення мобілізації в прикордонних з Україною частинах Росії.
"І дуже про це не будуть розповсюджувати в ЗМІ. А 9 травня вони проведуть на якихось своїх історичних наративах, як і завжди, в попередні роки", - додав він.
Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про три можливі сценарії наступу окупантів.
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