"Це можливо будь-якої хвилини": українцям пояснили, як максимально підготуватися до нового обстрілу РФ (перелік)

Російські окупаційні війська через поразки на фронті можуть знову завдати нових ударів по об’єктах інфраструктури України, тож громадян закликають максимально підготуватися до потенційної атаки.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Маємо підготуватися до можливих нових ударів по об’єктах інфраструктури України! Рашисти через поразки на фронті продовжують чинити як терористи та залишають українські міста без світла, опалення, водопостачання. Наше завдання бути готовими та витримати цей тиск, поки ЗСУ здобуває Перемогу України", - написав мер Кременчука.

Також читайте Темп військових операцій в Україні зросте найближчими тижнями: прогноз аналітиків

Малецький наголосив, що від окупантів можна очікувати обстрілів будь-якої хвилини. За його словами, щоразу все важче ліквідовувати наслідки обстрілів РФ і чергове відновлення роботи усіх систем життєзабезпечення може займати більше часу.

Тому він закликав усіх невідкладно провести заходи із підготовки. Перш за все, слід зробити запас води. За словами мера, чим більше, тим краще.

"Використовуйте усі можливі ємності (відра, пластикові бутилі, бочки). Якщо в квартирі не вистачає місця, використовуйте для зберігання під’їзд разом з сусідами", - зазначив він.

Також варто запастися продуктами тривалого зберігання: крупи, консерви, овочі, олія, інше. Але лише те, що зберігається без холодильника та має великий термін придатності.

Крім того, варто сформувати аптечку, особливо важливо мати запас препаратів, які приймаються регулярно.

А також слід придбати радіоприймач на батарейках. У разі, якщо зникне мобільний зв‘язок, радіостанції транслюватимуть важливу інформацію.

Неодмінно треба зарядити всі акумуляторні пристрої (телефони, павербанки, ліхтарики, інше) і подбати про збереження тепла оселі - заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть виток тепла через вентиляцію та інше. Це допоможе зберегти тепло у разі аварійного відключення опалення.

Серед іншого варто зробити запас дров, якщо вдома пічне опалення, якщо генератор - зробити запас палива. Бак автомобіля не повинен бути порожнім, щоб не створювати черги в разі перебоїв в роботі АЗС.

"Об’єднайтеся з усіма сусідами. Складнощі легше переживати разом, тому зараз сусіди мають бути однією сім’єю. Допомогайте сусідам літнього віку, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю. Об’єднавшись, спільно зможемо перемогти рашистів на енергитичному фронті. Але для цього кожен має бути готовим на своєму місці", - наголосив він.

Малецький запевнив, що всі міські служби готуються до будь-яких можливих сценаріїв і за дорученням президента триває робота з облаштування "Пунктів Незламності", де завжди буде світло, тепло, зв’язок, можливість зарядити гаджети, та усе необхідне.

Нагадаємо, влада Києва також готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ, і закликає кожного з жителів столиці також змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого.

Мер Києва Віталій Кличко рекомендує мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей. Крім того, він радить киянам, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко попередив, що Росія після одного із наймасованіших обстрілів 23 листопада знову може атакувати Україну через два тижні. Він пояснив, що у ці два тижні входить зняття Росією ракет зі зберігання, обслуговування, логістика, а також виробництво.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що російські терористи можуть влаштувати масштабний ракетний обстріл України наступного тижня.

Читайте також: