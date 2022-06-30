"Це - мрія Путіна": військовий експерт оцінив ймовірність початку Третьої світової війни

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність переростання війни в Україні у Третю світову існує, однак на сьогодні вона дуже низька.

За словами Жданова, початок Третьої світової війни - це мрія російського диктатора Володимира Путіна. І для цього очільник Кремля різними способами намагається втягнути у бойові дії в Україні силовий блок НАТО.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в ефірі свого YouTube-каналу.

"Так, вона може бути. Ймовірність існує. Так, вона поки незначна на сьогодні, але така ймовірність про розширення географії та переростання війни у світову - цілком допустима. Я вже неодноразово говорив, що це - мрія Путіна. Він хоче розширити географію війни до світового рівня. Втягнути основні світові держави, так як він не може це зробити, йому приходиться тягатися з кожною країною окремо. Тому він намагається втягнути блок НАТО, що відразу автоматично приведе цю війну до рівня світової. Як тільки від досягне провокації від НАТО в плані першого акту агресії проти РФ, Путін скаже: "Ви - агресори. Давайте домовлятися". Практично, як в тому анекдоті - оголосити війну і здатися в полон. Це - мрія Путіна, тому така ймовірність існує", - вважає Жданов.

Він зауважив, що навряд чи якась із західних країн вступить у війну РФ проти України.

"Однак на сьогодні, судячи із консолідації, яка є у групі "Велика сімка" та країн-членів НАТО, ніхто не хоче розширення цієї війни до рівня світової. Тому у цю війну навряд чи хтось вступить із західних країн", - сказав Жданов.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому друга половина червня стала вироком для путінського режиму.

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