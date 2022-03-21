"Це на нас Росія напала?": Олена Кравець розповіла, як спілкується з дітьми про війну

"Це на нас Росія напала?": Олена Кравець розповіла, як спілкується з дітьми про війну

Також вона розповіла про благодійні концерти в Європі.

Щодня з 10:00 до 13:00 у прямому ефірі YouTube та в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує виходити проєкт "Сніданок. Онлайн".

Шоу у часи війни продовжує підтримувати українців у такий складний для нашої країни час.

пресслужба каналу "1+1"

Ексклюзивно до ефіру "Сніданок.Онлайн" долучилась акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець. Наразі вона працює на інформаційному фронті: озвучує мініролики та казки в онлайн-школі "Паляниця", де малечі дотепно та весело пояснюють реалії сьогоднішнього часу, хто такі мародери, джавелін та інше.

Олені з дітьми та батьками довелось покинути Україну, а її чоловік наразі продовжує перебувати у Києві. Акторка розповіла, що планує долучитись до благодійних концертів у Європі.

"Ми з хлопцями та дівчатами, які опинились за межами країни, вирішили зробити низку благодійних концертів по Європі та усі зароблені гроші відправити нашій країні. З 1 квітня ми почнемо, концерти називатимуться "Доброго вечора, ми з України", у вас заплановані і онлайн-трансляції", - поділилась Олена Кравець.

За словами акторки, у концерті візьмуть участь різні коміки, а також музиканти. Анонс концертів відбудеться незабаром.

Наразі молодші діти Кравець, 5-річні Ваня та Катя, перебувають разом з нею за кордоном. Учасниця "Квартал 95" ділиться: діти розуміють, що вони не вдома.

"Ваня все відчув дуже швидко. Я спочатку намагалася знайти слова, пояснювала, чому ми ночуємо не вдома, чому переїжджаємо. А потім він сказав: "Мама, а там у Києві вибухи? Це на нас Росія напала?". Я зізнаюсь, що навіть трохи затремтіла… Син говорить: "Так треба нам не сюди їхати, а до Росії. І там їм усе сказати в очі і президенту наваляти". Тобто вони все розуміють. Катя більше закривається від цієї інформації, бачить нас усіх – і їй вже добре. Але вони дуже хочуть додому, як і ми усі. І я їх запевнюю, що ми скоро повернемось, всі будемо разом і буде багато роботи у Києві, треба буде відновлювати наше місто і країну", - розповіла акторка.

пресслужба каналу "1+1"

Олена зізналась, що зараз дуже сумує за весняним Києвом, за людьми та за життям, коли ти не рахуєш дні.

Також до онлайн-ефіру долучився психолог Сергій Чуднявцев. Він розповів, як психіка підлітка реагує на війну та як з ними потрібно спілкуватися. За словами спеціаліста, підлітки доволі важко сприймають свій стан і у мирний час, тому під час якихось критичних моментів, як зараз, вони більше готові до переживань, ніж дорослі.

"Підлітки переживають і страх, розгубленість, розпач, але для них це більш звичний стан, оскільки вони їх супроводжують весь підлітковий період. Але коли цей стан загострюється, стає ще інтенсивнішим, підлітки проявляють його в дуже незвичній формі: наприклад, можуть стати дуже дратівливими… або дуже образливими, дуже вразливими. Але поведінка дорослого в такому випадку має бути протилежною. Це абсолютний спокій, позитив, незворушність, наче взагалі нічого не відбувається", - порекомендував психолог.

Подібними проявами підлітки намагаються захистити дорослих, переключити їх на щось інше, не на війну. Спеціаліст просить бути з підлітками максимально чесними, не ховати власні страхи та переживання перед ними. Оскільки батьки для підлітка – це модель дорослості, того, як можна виражати власні емоції та переживати свої стани.

До "Сніданку. Онлайн" доєднався і вертебролог Олексій Казаков, який поділився порадами щодо облаштування місця для сну в укритті. Як говорить спеціаліст, в першу чергу треба захистити важливі органи від можливого переохолодження: це голова, шия, поперек та стопи ніг.

"Щодо облаштування спального місця, треба зробити поверхню більш м’якою, додати якийсь килимок. І лягати треба на бік лівий чи правий в позі ембріона, згорнувши ноги під живіт для того, щоб максимально зберегти тепло, та придумати якусь імпровізовану подушку, наприклад з одягу або з подушки, яку використовують для подорожей", - розповів Казаков.

Часто через сон на твердій поверхні у людини потім болить спина. У такому випадку спеціаліст радить розтерти місця, де розташовані нервові закінчення та судини на тій стороні, де людина спала. Також слід спробувати ці місця зігріти за допомогою мазі або спиртового розчину. Проте сильний біль, який не знімається за такими методами та таблетками, краще не чіпати, а при можливості звернутись до медичного працівника.

пресслужба каналу "1+1"

Щодня на глядачів "Сніданку. Онлайн" очікують поради від профільних спеціалістів, оперативна інформація та свіжі новини про Україну, включення зірок та інше. У такий складний для країни час, поки весь український народ став на захист рідної землі, команда ранкового проєкту знайшла можливість бути поруч зі своїми глядачами та підтримувати їх у найскладніших обставинах. Завтра у зв’язку з комендантським часом, який починає діяти з 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня у Києві та Київській області, "Сніданок. Онлайн" не вийде.

У середу не пропустіть проєкт з 10:00 до 13:00 на YouTube-каналі "Сніданок з 1+1" та у ефірі телеканалу ТЕТ.