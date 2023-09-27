"Це надовго": окупант розповів брату про гідну відсіч української армії під час бою (перехоплення)

Розвідка перехопила чергову розмову окупантів, де загарбник скаржиться братові на те, що війна для нього триватиме ще довго, тому що ЗСУ завдають гідних ударів у відповідь на фронті.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

"Це надовго, тому що, бл**, огризаються міцно, с*ки, огризаються вони тут", - каже солдат під час розповіді брату про гідну відповідь української армії на полі бою.

За словами окупанта, його підрозділ "перекидатимуть на Запоріжжя", а на його місце приїдуть ті, хто там "опи***лилися".

За його словами, бойові дії триватимуть мінімум два роки, тому що ЗСУ "безбожно х**рять". Він також жаліється, що багато де бував, але таку відсіч бачить вперше.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову росіян, де вони скаржаться на відсталість російської армії та захоплюються перевагою ЗСУ в технічному забезпеченні.

Також задукоментовано розмову російського солдата з дружиною, під час якої він ділиться досвідом убивств українців.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.