"Це нагадало ті картини, які були у нас у 2008 році": делегація парламенту Грузії відвідала Бучу та Ірпінь

"Це нагадало ті картини, які були у нас у 2008 році": делегація парламенту Грузії відвідала Бучу та Ірпінь

Спікер грузинського парламенту однозначно назвав дії Росії воєнними злочином.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та грузинські депутати, які перебували у Києві з візитом, відвідали Бучу та Ірпінь, щоб побачити звірства та руйнування, вчинені армією Росії.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Ми мали бачити все та відвідати Бучу, де стали свідками того, як у 21 сторіччі здійснюється агресія, яка не має кордонів і яка є нелюдяною. Це нагадало ті картини, які ми мали змогу спостерігати у 2008 році в Грузії, у Цхінвальському регіоні й також під час подій в Абхазії. І тому грузинський народ, як ніхто, розуміє те, що відчувають український народ і парламент зараз під час вашого протистояння цій агресії", — сказав він.

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Спікер додав, що ці звірства мають бути належним чином покарані не лише військовим шляхом, але й юридично. Тому Грузія стала однією із країн, які подали звернення до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росії в Україні.

У відповідь спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив глибоку вдячність грузинським парламентаріям та передав вдячність усьому грузинському народові, який не лише підтримує Україну, допомагає українським переселенцям, а й відправив багато славних грузинських добровольців стояти пліч-о-пліч з українськими воїнами на захисті нашої землі.

Нагадаємо, до Києва прибула делегація парламенту Грузії з посланням від свого народу про підтримку українському народу у боротьбі з агресором.

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