"Це наш півострів": Данілов розповів, що буде з росіянами в Криму

Секретар РНБО попередив, що обстріли триватимуть.
Якщо росіяни не підуть з тимчасово окупованого Криму самостійно, то Україні доведеться "викурити" їх звідти.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".
За словами Данілова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які "не гірші за західні"
"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений у той спосіб, який ми вважатимемо за необхідне", — сказав секретар РНБО.
Він також зазначив, що ракетна програма України, яку було розпочато 2020 року, вже дає свої плоди. Обстріли Криму триватимуть, які б дії не робили росіяни.
Нагадаємо:
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.
- очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.
- західні ЗМІ пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.
- у Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому