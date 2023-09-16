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"Це наш півострів": Данілов розповів, що буде з росіянами в Криму

"Це наш півострів": Данілов розповів, що буде з росіянами в Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Associated Press

Секретар РНБО попередив, що обстріли триватимуть.

Якщо росіяни не підуть з тимчасово окупованого Криму самостійно, то Україні доведеться "викурити" їх звідти. 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Данілова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які "не гірші за західні"

"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений у той спосіб, який ми вважатимемо за необхідне", — сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що ракетна програма України, яку було розпочато 2020 року, вже дає свої плоди. Обстріли Криму триватимуть, які б дії не робили росіяни.

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