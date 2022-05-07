"Не кожен терорист додумається", - Зеленський про знищення росіянами музею Сковороди

Президент України зазначив, що проти України воює армія, яка завдає ракетних ударів по музеях. Це вони хочуть принести і в інші європейські країни.

Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії: і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по новому. Прицільні ракетні удари по музеях. Це навіть не кожен терорист додумається", - зазначив він.

За словами глави держави, саме така армія воює проти нас.

"Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни. Станом на 7 травня російська армія зруйнувала, або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 6 травня, о 23 годині російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що Сковородинівка розташована віддалено від інших селищ та об'єктів інфраструктури. Тому окупанти ціленаправлено били по музею Григорія Сковороди. Він наголосив, що Україна обов'язково зафіксує склад злочину разом з міжнародними фахівцями. Міністерство відправить відповідні листи для міжнародної спільноти, в ЮНЕСКО.

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