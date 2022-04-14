“Це навмисне рішення Росії”: США визнають звірства російських окупантів в Україні геноцидом — Нуланд

Процес збору доказів для офіційного ухвалення цього рішення триватиме довший час.

Сполучені Штати з великою часткою ймовірності в кінцевому підсумку визнають, що Росія під час воєнних дій в Україні здійснювала геноцид.

Про це у середу, 13 квітня, заявила в інтерв’ю CNN Newsroom заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд.

Високопоставлена представниця Держдепартаменту США зауважила, що президент США Джо Байден “говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні, геноцидом Російської Федерації та її зборойних сил”.

Нуланд додала, що в США існує “процес збору доказів протягом тривалого часу”, після якого уряд зможе офіційно ухвалити рішення про геноцид.

“Але я збираюся передбачити, що те, що президент Байден назвав, — це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, знайдемо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Те, що відбувається на місцях, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення", - наголосила представниця Держдепу.

На запитання, чому санкції не мали стримуючого впливу на президента Росії Володимира Путіна, Нуланд відповіла, що це тому, що президент РФ "не піклується про свій народ чи свою країну, він дбає лише про власні імперські амбіції".

"Він не бачить, що те, що він робить, не лише перетворює Україну на руїни, а й Росію - на в’язницю", – сказала вона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

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