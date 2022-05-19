"Це найбільший геноцид в Європі від часів Другої світової війни": за місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь"

"Це найбільший геноцид в Європі від часів Другої світової війни": за місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь"

Російські окупанти за останній місяць скинули на маріупольський завод "Азовсталь" 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті.

Як зазначив радник мера Маріуполя, такі дані підрахували, не беручи до уваги "Градів", "Смерчів", "Точок У", снарядів артилерії та ракет з човнів в морі.

Такі дані повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також читайте Джонсон пообіцяв Зеленському нову зброю для України: що саме приїде з Великої Британії

"714 тонн пекла та ненависті до України. Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової війни", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомляли раніше, в зруйнованому окупантами Маріуполі можливе масове поширення інфекційних хвороб, через які загине понад 10 тисяч людей. Радник мера Маріуполя уточнив, що йдеться про холеру, дизентерію та чуму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.