"Це найбільший геноцид в Європі від часів Другої світової війни": за місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь"

Російські окупанти за останній місяць скинули на маріупольський завод "Азовсталь" 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті.
Як зазначив радник мера Маріуполя, такі дані підрахували, не беручи до уваги "Градів", "Смерчів", "Точок У", снарядів артилерії та ракет з човнів в морі.
Такі дані повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"714 тонн пекла та ненависті до України. Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової війни", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Як повідомляли раніше, в зруйнованому окупантами Маріуполі можливе масове поширення інфекційних хвороб, через які загине понад 10 тисяч людей. Радник мера Маріуполя уточнив, що йдеться про холеру, дизентерію та чуму.
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