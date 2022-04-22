"Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту": поблизу Маріуполя виявили ще одну величезну братську могилу

"Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту": поблизу Маріуполя виявили ще одну величезну братську могилу

На околиці Маріуполя, у селищі Виноградне, виявили ще одну братську могилу, в якій може бути захоронена щонайменше тисяча мирних містян, вбита росіянами.

Про це свідчать супутникові знімки Planet. На світлинах від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів. Сам населений пункт, який перебуває в окупації, розташований у 5-6 кілометрах від Маріуполя, а братську могилу в ньому викопали поруч з кладовищем.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мер міста Вадим Бойченко закликав світ про порятунок маріупольців, які ще залишилися в блокадному місті. За його словами, у Маріуполі - катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Він просить негайно евакуювати маріупольців.

"Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно", – наголосив мер міста.

ФОТО: Planet

Нагадаємо, американська компанія Maxar опублікувала знімки, на яких видно масові поховання в Мангуші. Вони в 20 разів більший, ніж у Бучі. За попередньою оцінкою, в братській могилі можуть бути захоронені від 3 до 9 тисяч маріупольців.

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