"Це найкращий варіант": військовий експерт назвав перспективний напрямок для наступу ЗСУ

Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт вважає, що українські військові мають досить хороші перспективи на лівобережжі Херсонщини і вони можуть витіснити з цього напрямку окупаційну армію РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Щодо лівого берега, то тут наша робота дуже перспективна. Я скажу більше: напевно, це єдиний перспективний напрямок на даний момент із усіх, які в нас взагалі лишилися. Тому що схід забитий російськими військами, йти на донецьку височину просто нереально. Запорізький напрямок перекопаний-закопаний, там лінії оборони в 5-7 рядів, це дуже складно. А ось Херсонський напрямок, лівий берег легший", - пояснив він.

Як зазначив Світан, окупанти розуміли перспективи наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра Херсонщини і саме тому вони висадили в повітря дамбу Каховської ГЕС – щоб перекрити цей перспективний для нас і дуже незручний для росіян напрямок.

"Це справді найкращий варіант – розробляти плацдарми на лівому березі, далі ці плацдарми з тактичних мають перерости в оперативні, а далі стратегічне завдання – йти на Крим. З усіх варіантів, які ми маємо, крім оборонних, це найбільш оптимальний варіант для наступу. Але якщо ж ми повністю переходитимемо в оборону, тоді треба тримати правий берег, тут питань немає", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, командир "Азова" Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри і заявив, що "ця війна надовго".

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