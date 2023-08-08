“Це найскладніший період війни”: тверезий погляд західних чиновників на контрнаступ України

Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу України західні офіційні особи дають все більш “тверезі оцінки” щодо здатності українських сил відвоювати значну частину окупованих територій, повідомили CNN чотири високопоставлені американські і західні чиновники, які ознайомилися з останніми розвідувальними даними.

“Протягом наступних кількох тижнів вони ще подивляться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але те, що вони дійсно досягнуть прогресу, який змінить баланс цього конфлікту, я думаю, вкрай малоймовірно”, — сказав CNN високопоставлений західний дипломат.

“Наші брифінги допомагають протверезіти. Нам нагадують про виклики, з якими вони стикаються”, — сказав депутат Майк Квіглі, демократ від штату Іллінойс, який нещодавно повернувся із зустрічей в Європі з американськими командирами, що тренують українські бронетанкові війська. “Це найскладніший період війни”, — додав він.

Основним викликом для українських військ є постійні труднощі з проривом через багатошарові оборонні лінії Росії у східній і південній частинах країни, які позначені десятками тисяч мін і величезною мережею траншей і окопів. Українські війська зазнали там великих втрат, що змусило українське командування затримати деякі підрозділи для перегрупування та зменшення втрат.

“Росіяни мають кілька оборонних ліній, і вони [українські війська] насправді не пройшли першу лінію, — сказав високопоставлений західний дипломат. — Навіть якщо вони продовжуватимуть воювати протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли здійснити більше проривів протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, з більш виснаженими силами, зроблять їх? Тому що умови дуже важкі”.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, але зберігають надію на відновлення прогресу.

“Ми всі визнаємо, що це відбувається важче і повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включно з українцями, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони могли досягти прогресу”, — сказав цей чиновник.

Багато посадовців заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних і бойових умов, дає українським силам обмежений час для просування вперед.

Крім того, західні офіційні особи кажуть, що повільний прогрес викриває складність трансформації українських військ в об'єднані механізовані бойові підрозділи, які іноді проходять лише восьмитижневу підготовку на танках та інших нових системах озброєння, що постачаються із Заходу.

Відсутність прогресу на місцях є однією з причин того, що українські війська частіше завдають ударів по російській території, “намагаючись показати вразливість Росії”, — заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що українські війська крок за кроком створюють умови для просування вперед. За словами Залужного, він повідомив Міллі, що оборона України є непохитною.

“Наші воїни роблять все можливе. Ворог веде активні наступальні дії на ряді напрямків, але не досягає успіху”, — сказав Залужний Міллі, згідно із заявою, опублікованою українським урядом.

Говорячи про ситуацію на півдні, де українські війська намагаються закріпитися, Залужний сказав: “Важкі бої тривають, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці”.

Ці останні оцінки є помітною зміною в порівнянні з оптимізмом на початку контрнаступу. Ці посадовці кажуть, що ті очікування були “нереалістичними” і тепер сприяють тиску на Україну з боку декого на Заході, щоб розпочати мирні переговори, в тому числі розглянути можливість територіальних поступок.

Деякі чиновники побоюються, що зростаючий розрив між очікуваннями і результатами призведе до “гри у звинувачення” між українськими чиновниками та їхніми західними прихильниками, що може створити розбіжності всередині альянсу, який залишається в основному недоторканим майже два роки після початку війни.

“Проблема, звичайно, полягає в перспективі того, що українці будуть шукати винних, а потім звинувачувати в цьому нас”, — сказав високопоставлений західний дипломат.

Минулого місяця на Аспенському безпековому форумі президент України Володимир Зеленський вказав на повільне надходження більш сучасних систем озброєнь із Заходу як на причину повільного прогресу українських збройних сил.

“Ми планували почати [контрнаступ] навесні, але не почали, — сказав Зеленський. Тому що, відверто кажучи, у нас недостатньо боєприпасів, і озброєння, і недостатньо належним чином підготовлених бригад”.

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