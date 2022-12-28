"Це називається слава Росії, бл**ь": нетверезий окупант розповів, як вони знищували Маріуполь

Окупант зізнався, що їм було начхати на цивільних.

Російський окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь. Загарбник каже, що росіяни обстрілювали житлові будинки, бо їм всюди ввижались українські захисники.

Відео опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

На відео бурят каже, що росіяни боялись захисників Маріуполя та вважали, що вони можуть перебувати у житлових будинках, а тому нещадно розстрілювали багатоповерхівки.

Окупант з Бурятії: "Там під чисту, все х**рили".

Його співрозмовник: "Але там, що люди були, сто тисяч людей загинуло, всім було байдуже?"

Окупант з Бурятії: "Всім п*хуй було. Це зветься: "Слава Росії", бл*дь".

Трагедія у Маріуполі

Оборона Маріуполя тривала від 24 лютого до 20 травня. 82 дні українські захисники боролись за місто, перебуваючи у повному оточенні.

За це час росіяни нещадно обстрілювали місто з усіх видів зброї, вбиваючи українців. Окупанти завдали масованих авіаударів по пологовому будинку, лікарнях та драмтеатру, де перебували люди. Наразі точна кількість загиблих цивільних невідома, оскільки росіяни після окупації міста знищують докази своїх воєнних злочинів.

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