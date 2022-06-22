"Це не буде обмін за один раз" - Буданов про звільнення захисників Маріуполя з полону РФ

"Це не буде обмін за один раз" - Буданов про звільнення захисників Маріуполя з полону РФ

Україна на всіх рівнях працює над звільненням героїчних захисників Маріуполя.

Звільнити українських військових, які мужньо боронили Маріуполь від російської орди, планується поетапно.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час телемарафону.

"Йдеться про поетапний обмін. Це не буде обмін за один раз, буде кілька етапів. Невеликі обміни відбуваються постійно. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш менш значну кількість наших полонених. Про це повідомимо у ЗМІ", - сказав він.

За словами Буданова, зараз розвідка має майже всю інформацію про бійців, які захищали Маріуполь.

"Основна частина людей у ​​таборі для військовополонених у селі Оленівка. Періодично певні люди вивозяться звідти для проведення слідчих дій", - додав Буданов, пояснивши чутки про вивезення командирів "Азова" до московського СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі".

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