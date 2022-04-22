"Це не буде швидка перемога": Маляр розповіла, чи варто українцям готуватися до тривалої війни з РФ

"Це не буде швидка перемога": Маляр розповіла, чи варто українцям готуватися до тривалої війни з РФ

У війні з Росією перед Україною стоїть велика ціль - державність країни, а великі цілі не досягаються ні за три дні, ні за тиждень.

Від самого початку говорили про те, що війна буде тривати якійсь час.

Про це у п'ятницю, 22 квітня, заявила під час телемарафону "Єдині новини" заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тобто це не буде швидка перемога. Чому? Тому що перед нами стоїть дуже велика ціль - наша державність, а великі цілі не досягаються ні за три дні, ні за тиждень. Це по-перше. По-друге, у нас нерівні сили. Ми постійно відверто про це говоримо, очевидні речі, що ворог переважає у кількості - його армія - і озброєння", - зазначила вона.

За словами Маляр, наразі в України є свої переваги. Це те, що Збройні Сили - це інтелектуальна армія. Те, що українські командувачі - їхня тактика і стратегія - дійсно переважають російські підходи у цьому сенсі.

"Але ми потребуємо військової допомоги в сенсі озброєння, насамперед важкого. Тому у великій мірі тривалість цієї війни буде залежати і від інтенсивності та якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку ЗСУ роблять все можливе і неможливе, щоб це все було якнайшвидше, але є об'єктивні обставини, які не тільки залежать від нас", - резюмувала вона.

Нагадаємо, топпосадовці США спрогнозували розвиток війни в Україні.

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