"Це не буде швидко": Данілов заявив, що зброя від США змінить позиції сторін

"Це не буде швидко": Данілов заявив, що зброя від США змінить позиції сторін

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що зброя, яку Україна отримує від союзників включно зі США, обов'язково змінить позиції сторін. Проте це не відбуватиметься так швидко, як би цього хотілося.

Українські військові вже почали вчитися користуватися новим озброєнням.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю виданню "Радіо свобода".

"Вона (зброя – ред.) обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося", – сказав секретар РНБО.

Водночас він повідомив, що українські бійці вже почали тренуватися користуватися новим озброєнням.

"Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще два-три тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено", – додав Данілов.

Він запевнив, що вже найближчим часом російські окупанти відчують на собі нову зброю.

Нагадаємо, 28 квітня Регламентний комітет Палати представників США затвердив законопроєкт про ленд-ліз для України, який має спростити та пришвидшити передання озброєння. Документ ще має затвердити президент США Джо Байден.

Окрім того, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння.

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