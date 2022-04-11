"Це не був дружній візит": канцлер Австрії прокоментував "жорстку" зустріч з Путіним

"Це не був дружній візит": канцлер Австрії прокоментував "жорстку" зустріч з Путіним

Карл Нехаммер зазначив, що зустріч з російським диктатором була жорсткою.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що це був "не дружній візит", а "жорстка зустріч". Він закликав лідера держави-агресорки припинити війну в Україні.

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Про це йдеться у заяві офісу австрійського канцлера.

"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною", - сказав канцлер Нехаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова в резиденції Путіна в Новосибірську тривала 75 хвилин. Після цього не було заяв для преси.

За словами Нехаммера, поїздка до Москви і переговори з президентом Путіним є для нього обов'язком.

"Обов'язок, що випливає з відповідальності, щоб домогтися припинення бойових дій або принаймні гуманітарного прогресу для постраждалого мирного населення в Україні. Для мене немає альтернативи, бо потрібно шукати прямі переговори з Росією, незважаючи на всі відмінності", - йдеться у заяві канцлера.

Карл Нехаммер зазначив, що зустріч з російським диктатором була жорсткою і він заявив Путіну, що світу відомо про воєнні злочини росіян в Україні і їх обов'язково розслідуватимуть. Також він наголосив, що санкції проти РФ тільки посилюватимуться.

Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, з візитом солідарності до України прибув канцлер Австрії Карл Нехаммер. Європейський політик зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.