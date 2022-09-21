"Це не дії впевненої у собі країни": у Білому домі прокоментували часткову мобілізацію Путіна

У Білому домі відреагували на рішення російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Там, вважають, що вона обумовлена успіхами України на полі бою.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Росія зі скрипом шукає кадри для участі у цій війні. Це не дії впевненої у собі країни. Це не прояв сили, а зовсім навпаки", – заявив Салліван.

Водночас він наголосив, що США разом із союзниками та партнерами протистоятимуть цим очевидним зусиллям з боку Росії та твердо стоятиму на боці України та українського народу.

Також читайте Путін оголосив часткову мобілізацію: експерти пояснили її наслідки для України та РФ

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

Читайте також: