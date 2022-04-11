"Друга армія після африканських племен": генерал-майор розповів про звірства росіян в Чернігові

"Друга армія після африканських племен": генерал-майор розповів про звірства росіян в Чернігові

Генерал-майор розповів про тактику росіян, їхні втрати та звірства в Чернігові, який один із перших прийняв удар окупантів з РФ.

Чернігів – це одне з найперших міст, яке 24 лютого 2022 року прийняло на себе удар російських окупантів. Росіяни розгромили міста та села області, вбили тисячі мирних жителів, однак Чернігів вистояв.

Оборонець Чернігова, Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк розповів про "другу армію світу", їхні втрати та ставлення вищого керівництва РФ до своїх солдат.

"Ніхто не очікував, що у 21 столітті буде проводитись бомбардування територій, будуть завдаватись ракетні удари. Взагалі, що буде розгорнута повномасштабна війна…Підсвідомо ніхто цього не очікував. Ніхто не думав, що вистачить клепки в голові завдавати ударів по мирному населенню", - сказав він.

У битві за Чернігів 45-50% особового складу російських підрозділів було знищено

За його словами, зранку, 24 лютого, бої розпочалися раптовов, з перетину ворогом державного кордону України. Але все розпочалось з авіаційних ударів по пунктам постійної дислокації ЗСУ.

Віктор Ніколюк також повідомив, що у селах на Чернігівщині працювали пересувні крематорії для вбитих росіян, а в подальшому, під час втечі, росіяни просто кидали своїх мертвих солдат.

"Це показало, це не "друга армія світу", це якась 102, 402 армія. Ну я думаю, що десь, якщо їх поставити, не намагаючись там когось принизити, після, після африканських племен це якраз буде їхнє місце", - сказав він.

Він також підкреслив, що вище військове керівництво РФ ставиться до своїх солдат, "як до маси, до бидла". На заміну кожному загиблому прийде інший.

Нагадаємо, у Чернігівській області під час зведення понтонного мосту втопилися 8 окупантів і начальник штабу.

Читайте також: