Це не кадри із бойовика: один український штурмовик героїчно відбив атаку 10 окупантів (відео 18+)

Бій закінчився мертвими і скаліченими окупантами, український воїн залишився живий-здоровий.
На одному із напрямків один воїн 8 окремого гірсько-штурмового батальйону "Едельвейс" героїчно відбив атаку десятьох окупантів.
Відео опублікувала 8-ма ОГШБ 10 ОГШБр "Едельвейс".
Героїчні дії українського військового змусили командира окупантів битися в істериці. Командир окупантів б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. "Заходити зліва...", "Заповзти...","Закидати гранатами...". "Бл*дь, вас одна людина стримує! Один! Десятьох".
"Він не може осягнути, як стільки російського “м’яса” не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю", - йдеться у дописі до відео.
Зазначається, що "героїчна подія сталася ще в грудні. Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом".
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За інформацією пресслужби бригади, бій закінчився мертвими і скаліченими окупантами, яких методично нищила арта і дрони. Український воїн залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення.
Нагадаємо, керівник розвідки Кирило Буданов розповів, як в ГУР дізнались про підготовку росіян до нападу 24 лютого 2022 року.
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