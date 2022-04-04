"Це не капітуляція окупантів": у Міноборони розповіли, що насправді замишляє армія РФ

"Це не капітуляція окупантів": у Міноборони розповіли, що насправді замишляє армія РФ

Харків, Харківська область, Маріуполь, Донецька та Луганська області є цілями Путіна, каже Маляр.

В Україні попри незначний відхід російських окупаційних військ з деяких територій залишається ризик ескалації і є ймовірність ракетних ударів, зокрема, і по великих містах.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Попри те, що Київська область, Чернігівська і навіть із Сумської сьогодні відбувається переміщення і вивід, насправді це не означає його капітуляцію. Насправді ворог концентрує свої сили в інших регіонах. Частину військ виводить до Білорусі і там їх укріплює, перегруповує, там укріплює особовий склад", - пояснила Маляр.

За її словами, на сьогодні залишається висока небезпека на Сході, тому що це ціль окупантів.

"І Харків, Харківська область, Донецька область, Луганська область. Ми знаємо страшну історію, те, що зараз відбувається з Маріуполем, це також ціль ворога. Є ракетні удари вже і по Одесі", - додала вона.

Нагадаємо, Путін змінює план війни: до 9 травня йому треба хоч якась "перемога", тому кидає сили на Донбас.

Раніше Кличко розповів, скільки ще радить почекати киянам перш, ніж повертатися до столиці.

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