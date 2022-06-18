"Це не кеглі й не цирк": Данілов закликав "не жонглювати" даними про втрати ЗСУ

"Це не кеглі й не цирк": Данілов закликав "не жонглювати" даними про втрати ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про начебто великі втрати української армії неправдива.

За його словами ті, хто заявляє про цифри, не мали можливості отримати таку інформацію. Саме тому не потрібно вигадувати цифри.

Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю "Ліга.net".

Він наголошує, що даними про втрати української армії гратися не слід.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", - заявив Данілов.

За його словами, кожен має відповідати за свої слова. Коли йдеться про загиблих, то називати неточні цифри в жодному разі не можна. "Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - каже Данілов.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні бійців вбитими і до 500 пораненими.

Варто зазначити, що 1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у боях українська армія втрачає до сотні солдатів убитими на день і приблизно пів тисячі пораненими.

Читайте також: