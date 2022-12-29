Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Це - не конфлікт з інопланетянами": Кислиця розкритикував генсека ООН через фразу "на Україні"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1993
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Це - не конфлікт з інопланетянами": Кислиця розкритикував генсека ООН через фразу "на Україні"

Фото: Associated Press

Кислиця закликав ООН називати події своїми іменами.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша через пропагандистський вираз "на Україні", який він вжив під час свого звернення. 

Про це Кислиця написав у Twitter. 

"Тож давайте ж - перейдемо від слів до справи - наберіться сміливості в секретаріаті ООН використовувати правильні "слова": не "війна на Україні", а війна проти України, агресія РФ проти України, а не конфлікт з інопланетянами. Почніть із себе! А далі все піде", - написав він.

Війна Росії проти України 

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції на території України з метою демілітаризації та денацифікації". 

Росія від перших днів завдає терористичні ракетні удари по території України, вбиваючи українців та знищуючи цивільну інфраструктуру. 

Читайте також:

Вибухи у Києві: уламки російських ракет впали на будинки

Вибухи у Києві: уламки російських ракет впали на будинки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1993
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація