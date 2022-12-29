"Це - не конфлікт з інопланетянами": Кислиця розкритикував генсека ООН через фразу "на Україні"

Постпред України в ООН Сергій Кислиця розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша через пропагандистський вираз "на Україні", який він вжив під час свого звернення.

Про це Кислиця написав у Twitter.

"Тож давайте ж - перейдемо від слів до справи - наберіться сміливості в секретаріаті ООН використовувати правильні "слова": не "війна на Україні", а війна проти України, агресія РФ проти України, а не конфлікт з інопланетянами. Почніть із себе! А далі все піде", - написав він.

Так давайте же - перейдем от слов к делу - наберитесь смелости в секретариате ООН использовать правильные «слова»: не «война на Украине», а война против Украины, агрессия РФ против Украины а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет https://t.co/P39HdmD1di https://t.co/1xRBGmFRUp — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 29, 2022

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції на території України з метою демілітаризації та денацифікації".

Росія від перших днів завдає терористичні ракетні удари по території України, вбиваючи українців та знищуючи цивільну інфраструктуру.

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