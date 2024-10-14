Це не масштабний наступ: в ISW оцінили дії росіян на межі Донецької та Запорізької областей

Російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Ці тактичні успіхи не є результатом раптового чи несподіваного прориву російських військ", - йдеться у звіті.

Аналітики нагадують, що на початку жовтня російські війська активізувалися на ділянці фронту на заході Запорізької області поблизу Кам'янського (на південь від Степногірська).

Але ця активність поки була обмеженою і призвела лише до незначних тактичних здобутків.

Водночас росіяни можуть знову активізуватися на менш активних ділянках фронту на півдні України, щоб відволікти увагу ЗСУ від пріоритетних наступальних операцій Росії в Донецькій області. А також для того, щоб зафіксувати українські війська вздовж фронту на півдні України і не допустити передислокацію ЗСУ до Донеччини.

"Однак ISW не фіксував повідомлень про те, що російські війська здійснюють помітно масштабні наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей або накопичують живу силу і матеріальні засоби для посилених наступальних зусиль, порівнянних з російськими наступальними операціями на сході України. Війська РФ, навпаки, передислокували сили, які раніше перебували в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей та в інших місцях на півдні України, щоб відповісти на українське вторгнення до Курської області", - зазначили експерти.

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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