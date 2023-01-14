Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Це не наступ ворога з Півночі": у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

"Це не наступ ворога з Півночі": у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

Фото: Associated Press

У Києві о 6 годині ранку місцеві жителі чули серію вибухів.

Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Їхні причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає", - написав він у Телеграм.

За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві та області було чутно звуки вибухів. Повітряної тривоги у цей час в столиці не оголошували.

Про вибухи користувачі соцмереж почали повідомляти після 6:00. Офіційної інформації щодо цього спочатку не було. Згодом керівник Офіса президента Андрій Єрмак дав короткий коментар у Telegram.

"Спокійно", ‒ написав він.

На Херсон пустили потужну ракету: наслідки руйнівного вибуху

На Херсон пустили потужну ракету: наслідки руйнівного вибуху

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6848
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація