"Це не наступ ворога з Півночі": у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Їхні причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає", - написав він у Телеграм.

За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві та області було чутно звуки вибухів. Повітряної тривоги у цей час в столиці не оголошували.

Про вибухи користувачі соцмереж почали повідомляти після 6:00. Офіційної інформації щодо цього спочатку не було. Згодом керівник Офіса президента Андрій Єрмак дав короткий коментар у Telegram.

"Спокійно", ‒ написав він.

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