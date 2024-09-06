"Це не означає перелам перебігу подій": Остін пояснив, чому США не дозволяють Україні бити вглиб Росії

Очільник американського міністерства оборони зазначив, що в України є ракети Storm Shadow, ATACMS і нагадав: росіяни передислокували свою авіацію, щоб вона не була в радіусі ураження ATACMS.

Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелам перебігу подій".

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну", передає "Еспресо".

"Що зупиняє США: якщо ми дамо такий дозвіл, це не означає, що щось кардинально зміниться, переломить перебіг подій. Україна має дуже багато потужностей, аби завдавати самостійно ударів по військових цілях (у РФ – ред.)", – сказав Остін.

Очільник американського міністерства оборони зазначив, що в України є ракети Storm Shadow, ATACMS і нагадав: росіяни передислокували свою авіацію, щоб вона не була в радіусі ураження ATACMS.

"У найближчому майбутньому ми маємо зосереджуватися на тому, щоб допомагати використовувати Україні те, що вона має, аби вона ефективно користувалася цим", – додав Остін.

Нагадаємо, також на "Рамштайні" Остін анонсував, що президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.

Рамштайн-24: що привезе Зеленський для наближення перемоги? Нова допомога близько!