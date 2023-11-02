"Це не означає, що ми зупинилися": генерал армії у відставці пояснив, чи перейшли ЗСУ до позиційної війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже про те, що в Україні може настати позиційна війна. Проте ЗСУ завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, наступають та б’ють по стратегічних військових об’єктах РФ.

“Це “24 Каналу” розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, наші військові знищують величезну кількість важкої техніки окупантів та живу силу ворога. Крім того, ЗСУ проводять наступальні операції, виконують маневри, просуваються, зокрема, біля Роботиного у напрямку Мелітополя.

"Позиційна війна не означає, що ми зупинилися і ведемо тільки оборону. Тривають маневри військами, витягування ворога на підготовлені позиції, наприклад, де він намагається провести якісь стратегічні операції та завдати по них ударів, особливо по великому скупченню техніки та озброєння", - наголосив Микола Маломуж.

Він також він додав, що Залужний заявив, що війна в Україні може стати позиційною, бо наразі нема стратегічних проривних операцій. Натомість Росія змогла накопичити зброю, підтягнути резерви та проводить атаки під Куп’янськом, Авдіївкою, Бахмутом. Загарбники намагаються посилити позиції на Півдні.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали втрат ворогові на Таврійському напрямку - ліквідовано штурмовик Су-25.

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