"Це не патова ситуація": Зеленський відкинув тезу, що війна зайшла у глухий кут

У виданні NBC News зауважили, що ці слова Зеленського різко контрастують з висловлюваннями Валерія Залужного

Президент Володимир Зеленський не погоджується із заявами про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

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"Вони думали, що дадуть нам мат, але цього не сталося", — сказав президент, відкидаючи нещодавні припущення американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача власних збройних сил України про те, що війна зайшла в глухий кут.

"Я не вважаю, що це патова ситуація", – сказав Зеленський.

Він повторив заклик до США постачати більше зброї; однак готовність Вашингтона зробити це, схоже, слабшає на тлі зростання опозиції в Конгресі та відволікання уваги від війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У виданні зауважили, що ці слова Зеленського різко контрастують з висловлюваннями Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, який минулого тижня сказав The Economist, що "глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде", незважаючи на контрнаступ, розпочатий у червні.

"Повільний прогрес призвів до зростання критики з боку деяких найближчих партнерів Києва щодо того, як він веде війну, і підігріває сумніви щодо здатності України перемогти", – зазначають у статті.

Журналісти припускають, що коментарі Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України.

Зеленський зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії.

"Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по Російській Федерації", – запевнив він.

На думку Зеленського, важливо, аби західні союзники продовжували надавати підтримку Україні, оскільки Київ захищає "спільні цінності", такі як демократія.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist заявив, що війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв. На його думку, ситуація на фронті зайшла у глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував статтю Залужного і заявив, що "це не патова ситуація".

На думку NYT, закиди Зеленського до Залужного сигналізують про "розкол в українському керівництві".

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