"Здавання України не буде" – Подоляк про таємні переговори Заходу з Путіним

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів країн Заходу з Кремлем щодо України не будуть втілені в реальність.

Про це він написав у Twitter.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", – йдеться у дописі.

Переговори про війну в Україні

Видання The Wall Street Journal посилаючись на власні джерела писало, що нібито високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до мирних переговорів на випадок, якщо зима загальмує динаміку на фронті.

Згодом представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не тиснуть на Україну в питанні перемовин з РФ, адже це рішення "може ухвалити лише президент Володимир Зеленський".

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито знову готова до діалогу з Києвом. Щобільше – готові навіть контакувати із західними країнами, бо нібито це може схилити Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

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