"Це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії": ГУР про рішення РФ щодо визнання "Азову" терористичною організацією

Верховний суд Росії задовольнив позов генеральної прокуратури РФ про визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією" та заборону її діяльності в РФ.

Ухвалюючи рішення про визнання "Азова" нібито терористичною організацією, Верховний суд Росії не зрозумів, що йдеться про структурний підрозділ Національної гвардії.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, Росія прагне зробити "Азов" так званим "неонацистським полком". Задля цього постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів задля залякування людей у росії та світі, а його знищення є однією із цілей розпочатої війни. Після жахливої страти українських військовополонених у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що окремий загін спеціального призначення "Азов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий "полк" – а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту України.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його не території РФ.

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