Це не помста за Кримський міст: нардеп розкрив нові подробиці ракетної атаки РФ

Масовані ракетні удари по Україні не були помстою президента РФ Володимира Путіна за підрив Кримського мосту, оскільки вони готувалися заздалегідь.

Про це розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, щодо помсти за Кримський міст нардеп відповів: "Це точно не так".

Як розповів Веніславський, Головне управління розвідки "повідомляло в комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ще починаючи з кінця вересня, що такі терористичні атаки готуються і вони будуть здійснені".

За його словами, Путін віддав наказ провести ракетну атаку саме зараз, бо йому "потрібно було продемонструвати свою рішучість".

"Але це було неминуче і підготовлено заздалегідь. Такі рішення не ухвалюються дуже швидко, вони потребують певної військової підготовки. Це для нас очевидно. Тому Кримський міст був лише одним із приводів, але точно не причиною нанесення масованих ракетних ударів", - пояснив депутат.

Масований обстріл України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито. Багато ракет влучили по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

11 жовтня окупанти знову атакували Україну ракетами і іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ракетний удар став відповіддю на "руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії", тобто підрив Кримського мосту 8 жовтня.

Проте в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що масовані ракетні удари по Україні росіяни планували ще від 2-3 жовтня, основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

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