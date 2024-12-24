"Це не про підсилення" – експерт розповів, для чого Росії війська КНДР

Мета Путіна — не лише Україна, а відновлення СРСР. Тому загроза нависла над усіма пострадянськими державами.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

"Поповнення армії РФ корейськими військовими — це не про підсилення Росії, а про підготовку армії ще однієї диктаторської країни", – наголосив Тимочко.

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Він додав, що північнокорейські військові будуть поступати в Росію та продовжать гинути, але вони навчаться воювати в високотехнологічній війні.

Тимочко також зазначив, що Путін сподівається перемогти.

"Навіть, якщо він зараз не досягне своїх результатів, що підуть якісь переговорчі процеси.І план "Б", який Путін розглядає це напад на якусь меншу европейську країну", – підсумував експерт.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає, що головною загрозою від військової співпраці Росії з Північною Кореєю є не піхота, а артилерійські установки.

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