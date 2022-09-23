"Це не просто збіг": у Зеленського прокоментували оголошення мобілізації та обмін полоненими

Кремль оголосив про часткову мобілізаію в країні, а також масштабний обмін полоненими в один день - 21 вересня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не вважає ці дві події простим збігом. Він називає це "спробою відтермінувати собі кінець імперії".

Таку думку Подоляк висловив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Це конкретна спроба замаскувати мобілізацією кілька провальних кейсів, які Путін зараз має. Це і обмін, який є достатньо важким для пропагандистів, це і український контрнаступ, і це спроба сховати масштабні втрати, які є. Багато факторів змусили його заявити про мобілізацію. Тому це не просто збіг, що в день обміну Путін заявив про мобілізацію. Це спроба відтермінувати собі кінець імперії", - висловився радник ОП.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Вечері того ж дня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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