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"Це не Рома": батьки полоненого окупанта відмовилися впізнавати його на відео

"Це не Рома": батьки полоненого окупанта відмовилися впізнавати його на відео

Жодні докази рідного сина не переконали батьків

У Мережі пожартували, що батьки відмовилися визнавати сина, адже, мабуть, отримали за його смерть гроші чи білу "ладу".

Батьки окупанта, почувши, що їхній син перебуває в українському полоні, відмовилися від нього і запевняли, що на відеодзвінку говорить інша людина.

Відео опублікував український журналіст і блогер Дмитро Карпенко, котрий бере інтерв'ю у полонених росіян.

Карпенко зазвичай дає полоненим можливість зателефонувати додому. Але цього разу батьки відмовилися спілкуватися із сином. Незважаючи на всі його запевнення, вони не повірили, що на той бік екрану – їхній син. Що цікаво, більше не хотіла спілкуватися мати, аніж батько.

  • - Це не Рома.
  • — Та це я, мамо, це я.
  • — Це не Рома, забирай.
  • — Та я це. Татухи покажу.
  • — Це не Рома!
  • — Татухи мої, дивись.
  • — Не Рома. Забирай. Він лисий. Забирай.
  • — Дивись, на мізинці хрест.
  • — Зараз же забери! Це не Рома.
  • — Та це я!
  • — Це не Рома. Він повний. Він пухкий. Закрий!
  • — Та це в мене такий костюм.

Батько зажадав ще раз показати татуювання, але це навіть не переконало росіян.

"Це не Рома. Не Рома. Ну що ти робиш? Чому ти мене не слухаєш?", — репетувала мати полоненого росіянина, відмовляючись вірити, що перед нею сидить її син.

У Мережі пожартували, що батьки відмовилися визнавати сина, адже, мабуть, отримали за його смерть гроші чи білу "ладу". А тепер доведеться віддавати все назад.

Раніше український журналіст Володимир Золкін розповів про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів.

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