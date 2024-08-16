"Це не Рома": батьки полоненого окупанта відмовилися впізнавати його на відео

У Мережі пожартували, що батьки відмовилися визнавати сина, адже, мабуть, отримали за його смерть гроші чи білу "ладу".
Батьки окупанта, почувши, що їхній син перебуває в українському полоні, відмовилися від нього і запевняли, що на відеодзвінку говорить інша людина.
Відео опублікував український журналіст і блогер Дмитро Карпенко, котрий бере інтерв'ю у полонених росіян.
Карпенко зазвичай дає полоненим можливість зателефонувати додому. Але цього разу батьки відмовилися спілкуватися із сином. Незважаючи на всі його запевнення, вони не повірили, що на той бік екрану – їхній син. Що цікаво, більше не хотіла спілкуватися мати, аніж батько.
- - Це не Рома.
- — Та це я, мамо, це я.
- — Це не Рома, забирай.
- — Та я це. Татухи покажу.
- — Це не Рома!
- — Татухи мої, дивись.
- — Не Рома. Забирай. Він лисий. Забирай.
- — Дивись, на мізинці хрест.
- — Зараз же забери! Це не Рома.
- — Та це я!
- — Це не Рома. Він повний. Він пухкий. Закрий!
- — Та це в мене такий костюм.
Батько зажадав ще раз показати татуювання, але це навіть не переконало росіян.
"Це не Рома. Не Рома. Ну що ти робиш? Чому ти мене не слухаєш?", — репетувала мати полоненого росіянина, відмовляючись вірити, що перед нею сидить її син.
У Мережі пожартували, що батьки відмовилися визнавати сина, адже, мабуть, отримали за його смерть гроші чи білу "ладу". А тепер доведеться віддавати все назад.
Раніше український журналіст Володимир Золкін розповів про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів.
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