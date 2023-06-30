"Це не шоу": Залужний сказав, що його "бісять" заяви про "повільний" контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "бісять" заяви про те, що контрнаступ відбувається повільніше від очікуваного, адже українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті.

Про це Залужний розповів в інтерв’ю The Washington Post.

Генерал зауважив, що українські війська повинні випускати на фронті принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки російські окупанти, однак через обмежені ресурси ЗСУ ворог іноді переважає вдесятеро.

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Тому це мене "бісить", сказав Залужний, коментуючи оцінки про те, що довгоочікуваний контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що Сили оборони України щодня досягають певних позицій — навіть якщо це лише 500 м.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив Залужний.

Він зазначив – для швидшого просування контрнаступу українському війську потрібно більше зброї, зокрема йдеться про винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.

"Без повного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми", – сказав генерал.

Як просувається контрнаступ ЗСУ

27 червня в Білому домі повідомили – причини "повільного" контрнаступу України полягають у тому, що ЗСУ стикаються з російською обороною, і тим, що ворог інвестував у неї.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Резніков також повідомив, що в контрнаступі ще не були задіяні основні військові резерви, зокрема навчені на Заході та оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО бригади.

Видання Washington Post із посиланням на військового зі США пояснило, що український контрнаступ сповільнюють облаштовані окупантами щільні мінні поля.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони ведуть наступ широким фронтом.

А заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 30 червня повідомила, що ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу та наступають на всіх напрямках. Зокрема, на сході бійці впевнено рухаються флангами навколо Бахмута.

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