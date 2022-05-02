"Це не так багато": Зеленський повідомив, скільки було замахів на нього і за що йому страшно

"Це не так багато": Зеленський повідомив, скільки було замахів на нього і за що йому страшно

Росіяни, які варварськи знищують територію України у вбивають мирних людей, вважають ціллю номер один в Україні також і президента Володимира Зеленського.

Наразі вдалося зірвати вже щонайменше 10 замахів на президента України, які готували російські варвари. Утім, на думку самого Володимира Зеленського, 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у кремлівського диктатора Володимира Путіна є зараз важливіші проблеми.

Про це президент розповів у інтерв'ю австралійському каналу Nine Network.

"Це не так багато, 10 (замахів) – це лише 10 людей хочуть цього, це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації значно більше проблем, судячи з відношення всього світу до їхньої політики", - сказав він.

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На думку Зеленського, його ситуація не така страшна, як в тих українців, які пережили тортури російських загарбників. А на тимчасово окупованих територіях це, на жаль, продовжує відбуватись.

"Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катують, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-мене ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за ті сім'ї, які втратили близьких. Я вважаю: поки у тебе є родина й ти не втратив близьких, то нема нічого такого, що б не можна було виправити, нема нічого суперстрашного", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що він не боїться замахів на себе, яких лише від початку повномасштабного вторгнення Росії було чимало.

Як повідомляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, російська влада не збирається вбивати президента України Володимира Зеленського.

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