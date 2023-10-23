"Це не від сміливості": у ГУР розповіли про вміст валіз, які носять за Путіним

За російським диктатором носять не тільки ядерні валізи.

Україна не має підстав додатково переживати через все нові ядерні погрози, які постійно лунають з боку представників російської влади.

Таку думку висловив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує Еспресо.

Він прокоментував ситуацію, коли під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в оточені російського диктатора Путіна було помічено офіцерів з валізами.

"За Путіним різні валізи носять, не тільки ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий", – прокоментував Юсов.

Він зазначив, що російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через. Погрози не варто.

"Україна в цьому контексті не має підстав додатково переживати, бо вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використано", - сказав він.

Крім того, сов заявив, що постійні погрози ядерною зброєю вже "перегнули палку" і шантаж вже не працює як це було раніше.

"Ядерна зброя по всьому світу – це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від зовнішніх загроз. Спроби Росії та її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але й вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж та гру теж не буде, я впевнений”, – резюмував Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатора Путіна після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 18 жовтня зняли на відео у супроводі офіцерів із так званою ядерною валізою.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС України заявили що відкликання Росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є провокацією держави-агресорки, спрямованою на посилення ядерного шантажу.

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