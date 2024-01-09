"Це не війна однієї чи декількох військових кампаній": голова комітету з питань нацбезпеки про фронт 2024 року

Олександр Завітневич висловився, що буде з військовою кампанією на фронті 2024 року.

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, що на фронті 2024 року буде більше асиметричних дій з боку Збройних сил України.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Решту сказати не можу. Але ми маємо бути готовим до того, що російсько-української війна – це не війна однієї чи навіть декількох військових кампаній, жодна з них остаточно не забезпечуватиме перемогу. Це реалії, які необхідно сприймати з розумінням і щоденними спільними зусиллями наближати перемогу. Немає у світі такої сили, що могла б зламати національний спротив українського народу, його прагнення до волі та мужність відстояти власну державу", - резюмував він.

Нагадаємо, Олександр Завітневич висловився про ситуацію на фронті в Україні. Він зазначив, що наратив, що "війна зайшла в глухий кут" – генерує російська пропаганда, намагаючись закласти в нього ментальні та інформаційні пастки.

Він також наголосив, що контрнаступ ЗСУ 2023 року дозволив затиснути російську армію на лінії зіткнення, позбавити її можливості посилювати оборонні позиції та створювати нові ударні угруповання.

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