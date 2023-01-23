Це не вплине на перебіг бойових дій: ветеран російсько-української війни про кількість танків, що обіцяють союзники

Скільки танків Leopard 2 може надати Німеччина та інші країни? Та як це вплине на перебіг війни?

Та кількість танків Leopard 2 для України, яку обіцяють надати союзники, суттєво не вплине на перебіг війни та унеможливлює контрнаступ ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua про це сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Якщо в Європі є півтори тисячі танків Leopard, Україні потрібно 10-20% від цієї кількості. Думаю, що така кількість навіть на складах присутня у тих країн, що їх використовують. Щонайменше нам потрібно 300 танків. Нам не потрібно 10. За великим рахунком, така кількість ні на що не вплине", - зауважив експерт.

Таку малу кількість військової техніки він порівняв із невдалим лікуванням хворого.

"Це можна порівняти із лікуванням людини: якщо лікар прописав 10 пігулок, то дати одну пігулку і очікувати, що це допоможе, марно", - зазначив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, наступальні дії за допомогою 10 танків неможливі.

"Якщо у вас є не 100% того, що потрібно, а 7-8%?.. З цією кількістю ми нічого суттєвого зробити не зможемо", - додав він.

Німецькі танки Leopard для України: що відомо

Засідання "Рамштайн", під час якого вирішувалося питання щодо передавання Україні танків Leopard виробництва Німеччини, не дало результатів з цього питання. У ФРН заявили, що "враження, ніби існує коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, оманливе".

Також у Британії заявили, що одна з країн, що має німецькі танки Leopard 2, офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передавання цієї техніки ЗСУ.

Водночас у США розчаровані діями Німеччини щодо пролонгації постачання Україні танків Leopard-2 для протистояння РФ.

У Польщі піддали критиці уряд Німеччини за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2.

22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що ФРН вирішує питання про передавання Україні танків, однак назвав умову.

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