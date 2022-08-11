Це не вплинуло б на просування РФ: Резніков про розмінування мостів на адмінмежі з окупованим Кримом

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування російських військ по території Херсонської області та її окупації.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Усі, хто кричить "все пропало, міст не підірвали", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один з військових генералів, який зараз перебуває в політичній опозиції, я від нього це вперше почув. По-друге, якщо ви пам'ятаєте, у перші дні війни у Києві на Оболоні був російський БТР. Як і на підступах до Броварів стояли бурятські танки. Від Броварів до Києва рукою подати. Міст Метро треба було підривати? Треба. Але що б сьогодні суспільство говорило – навіщо підірвали мости, немає мостів через Дніпро?! Логіка така", – зауважив Резніков.

Водночас він наголосив, що рішення про замінування чи розмінування – це питання виключно військових.

"Я абсолютно відповідально вам скажу, що ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас – ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив, і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати – це суто військова історія, саперна", – зазначив очільник Міноборони.

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Резніков додав, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони будуть притягнуті до відповідальності. Очільник Міноборони зауважив, що військові самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, в тому числі Службою безпеки, контррозвідкою.

"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", – сказав він.

Варто зазначити, Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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