"Це не завершення": Сили оборони півдня цього тижня знищили 7 ворожих складів боєприпасів

Українські військові цього тижня знищили вже сім ворожих складів боєприпасів на півдні країни і це ще не кінець, адже тиждень ще триває.

Водночас окупанти намагаються встановити паромні переправи для налаштування альтернативних транспортних артерій.

Про це начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Склади з боєприпасами (російських військ – ред.) є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема, і авіаційних ударів, оскільки це запаси, які ворог планував би використати проти наших підрозділів. Незважаючи на те, що вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші втручання досить точкові і абсолютно прицільні, ми все ж таки знаходимо місця нової дислокації і знову їх знищуємо. Так, цього тижнязнищено вже сім складів боєприпасів і я думаю, що це не завершення, у тижні ще є кілька днів і ми ще встигнемо", – розповіла Гуменюк.

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Вона також поінформувала, що для налаштування альтернативних транспортних артерій загарбники підтягують баржі і понтони, намагаються встановити паромні переправи. Проте усе це перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Тому, після того, як вони будуть налаштовані, знову будуть пошкоджені, це однозначно", – запевнила представниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що ці транспортні артерії окупантів не відповідають необхідним потужностям.

"Тобто переправити колону важкої техніки за цими переправами або понтонами все одно не вдасться. До того ж, вони намагаються налаштовувати це в тих самих місцях, де нам дуже добре відома місцевість", – зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони півдня розповіли, як відбувається очікуваний контрнаступ.

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