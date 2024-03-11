"Це непокоїть": окупанти застосовують на фронті "зброю останньої надії"

На Запорізького напрямку окупаційні війська дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

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"Що стосується Запорізького напрямку, можу сказати таку інформацію, яка трохи непокоїть - росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною", - заявив він.

Росіяни скидують на позиції ЗСУ гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії. За його припущеннями, це хлорпікрин або щось подібне.

"За вчорашню добу було девʼять таких скидів. Майже всі на Запорізькому напрямку. Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх задач у звичайний спосіб - артилерією, авіацією, FPV-дронами, вони вдаються до якоїсь "зброї останньої надії" - це хімічні отруйні речовини, коли вони хочуть таким чином викурити наших військових з окопів", - розповів він.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав способи протидії керованим авіабомбам ворога.

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