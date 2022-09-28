"Це - неприпустимо": заступниця генсека ООН розкритикувала заяви Путіна про використання ядерної зброї

Російський диктатор Путін погрожує Україні та світу застосуванням ядерної зброї.
Така риторика Росії є неприйнятною у цивілізованому світі і суперечить попереднім заявам РФ.
Про це 27 вересня під час засідання Радбезу ООН сказала заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.
"Ми також чули тривожну риторику щодо використання ядерної зброї. Це - неприпустимо. Така риторика суперечить Спільній заяві лідерів п’яти ядерних держав про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь, зробленій 3 січня 2022 року", - сказала Дікарло.
Вона закликала владу Росії підтвердити свої попередні зобов'язання.
Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.
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