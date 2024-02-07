“Це неймовірно”: Боррель зробив гучну заяву про виробництво дронів та перебіг війни

Він був дуже вражений здатністю українських інженерів виробляти високоякісні дрони у великій кількості.

Наприкінці війни Україна буде на передових позиціях, враховуючи можливості українських інженерів виробляти високоякісні дрони у великій кількості.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

“Я відвідував декілька ваших заводів із виробництва дронів. Я був дуже вражений здатністю ваших інженерів виробляти високоякісні дрони у великій кількості. Наприкінці війни Україна буде на передовій нової війни. Це неймовірно і потрібно враховувати, як країна може з нічого здобути за рік такі потужності для виробництва найскладніших і найефективніших дронів”, — сказав він.

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Стосовно постачань зброї, Боррель наголосив, що говорив про це з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і продовжить говорити з міністром оборони Рустемом Умєровим. Високий представник ЄС зауважив, що ці постачання Україні складаються з донатів та експорту за прямими контрактами.

“Я знаю, що цього не достатньо, і саме тому ми збільшуємо можливості, переправляємо експорт, щоби надати Україні пріоритет”, — додав Боррель.

Нагадаємо, з візитом до Києва 6 лютого прибули високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та мер Риги Вілніс Кірсіс.

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