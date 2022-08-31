"Це нова реальність, катастрофи немає" - Гетманцев про рівень інфляції в Україні та світі

А зростання цін в Україні досить помірне для часів війни, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Про це заявив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

"Звичайно, певний вплив мали зафіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення, знижені податки на пальне, але головне, що було втримано відносну фінансову стійкість у перші місяці війни, в тому числі у банківській, валютній сфері. Мені здається, що це без перебільшення подвиг регулятора", - сказав він.

Також читайте В Україні зарплати знижуються і не встигають за інфляцією: де ситуація найгірша

Нардеп зауважив, що нині триває найжорсткіша війна з великою та потужною країною, і інфляція через півроку - 22,2%.

"Це нова реальність, і ми тут не повинні бути шоковані. Якщо інфляційний процес буде йти так, як йде, нічого катастрофічного у цьому немає. Так, це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи у цьому немає. У нас люди гинуть кожного дня, а Нацбанку вдається втримати інфляцію 22,2%. Це дійсно помірний рівень інфляції з врахуванням війни", - сказав Гетманцев.

Крім того, висока інфляція спостерігається і у деяких інших країнах. Наприклад, за його словами, у Туреччині інфляція 80%, Молдові - понад 33%, у Польщі вперше від 1996 року інфляція понад 15%, у Чехії - 17,5%, Латвії та Литві - інфляція така як у нас, Естонії - інфляція вища, ніж в Україні.

На думку нардепа, це "загальносвітовий тренд", викликаний, пандемією, м'якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною.

"Бо війна в Україні та пандемія - це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, що буде далі з цінами в Україні.

Раніше економіст дав невтішний прогноз щодо рівня інфляції в Україні.

Читайте також: