Це новий виклик для освітнього процесу: в Україні в укриттях шкіл, дитсадочків та університетів проводять Інтернет (фото)

В Україні у всіх дитячих садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах безплатно встановлять необхідну для швидкісного Інтернету апаратуру. Встановлять її в укриттях.

В укриттях українських освітніх закладів встановлять безплатний Інтернет. Його передадуть навчальним установам телеком-компанії.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства та комітеті цифрової трансформації України.

Як повідомляється, сьогодні укриття в Україні облаштовані у 30% шкіл. З 1 вересня вони почнуть приймати дітей. Тому в укриттях встановлять безкоштовний Інтернет: для роботи, спілкування та навчання.

“Ми продовжуємо покривати Україну якісним інтернетом. Але тепер робимо це не тільки на землі, а ще й під землею. Це новий виклик не тільки для телеком-фронту, а й для освітнього процесу. Бо діти є надвразливими у воєнний час. Наша місія — максимально допомогти їм відчувати нормальне життя і продовжувати робити звичні речі”, — наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перші 2,5 тисячі роутерів та тисяча модемів вже скоро поїдуть до закладів освіти. Приєднатися до волонтерської акції можуть все кампанії та Інтернет-провайдери. А для того, щоб встановити в закладі обладнання - необхідно заповнити спеціальну форму.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинуло 8 людей, а серед поранених 3 дітей.

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