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"Це обличчя Росії": Зеленський про розстріл окупантами полоненого за слова "Слава Україні"

"Це обличчя Росії": Зеленський про розстріл окупантами полоненого за слова "Слава Україні"

Фото: Associated Press

Президент зазначив, що для загарбників немає жодних законів.

Президент Украни Володимир Зеленський прокоментував розстріл окупантами полоненого бійця.

За словами Зеленського, в окупантів немає жодних законів. Вони не підтримують будь-яких конвенцій. Цей жахливий випадок показує різницю між Росією та Україною. Для загарбників ця війна – це тероризм, пише СNN.

"У росіян немає жодних законів війни, міжнародного права чи будь-яких конвенцій. Вони нічого не поважають. Для нас це війна за нашу свободу, демократію, наші цінності. Для них це - тероризм, таке ставлення", – сказав він.

Він також додав, що відео з розстрілом полоненого – "це обличчя цієї війни та обличчя самої Росії".

Нагадаємо, 6 березня у Мережі з'явилося відео, на якому російські військові розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні". В Офісі президента та омбудсмен обіцяють розплату за цей та кожен воєнний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати негайне розслідування.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про воєнний злочин окупантів.

Все що відомо про бійця, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні"

Все що відомо про бійця, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні"

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